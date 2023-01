Dias Abertos da FCUP regressam em formato presencial

Depois de dois anos em que a Covid-19 o impediu, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) volta a abrir as suas portas a alunos do ensino secundário, professores, psicólogos e famílias com a iniciativa Dias Abertos, para dar a conhecer a oferta formativa e os diversos espaços da faculdade.

Assim, entre os dias 9 e 11 de fevereiro, repete-se a fórmula de sucesso da última edição presencial em 2020: para além de dois dias para as escolas, há também uma manhã a pensar nas famílias.

Num percurso pelas salas de aula e laboratórios, os participantes vão poder explorar as diferentes áreas de ensino e investigação da faculdade, na companhia dos docentes e estudantes da FCUP, assinala a instituição, em comunicado.

Entre as atividades que estarão disponíveis nesses dias, haverá demonstrações em laboratórios, palestras temáticas, convívio com estudantes, momentos musicais ou visitas ao Campus, entre outras.

Este ano, como a oferta formativa da FCUP ganhou recentemente novas opções, vão estrear-se no formato presencial os cursos de Matemática Aplicada, Engenharia e Biotecnologia Florestal e Inteligência Artificial e Ciência de Dados, que se juntam aos já existentes Arquitetura Paisagista, Bioquímica, Engenharia Física, Física, Química, Biologia, Engenharia Agronómica, Ciência de Computadores, Engenharia Informática e Computação, Ciências e Tecnologia do Ambiente, Engenharia Geoespacial, Geologia e Matemática.

As inscrições, limitadas às vagas disponíveis, estão abertas até ao dia 25 de janeiro. O programa do evento e mais informações podem ser consultadas na página oficial.