O carro individual é o grande vilão, sendo responsável por 60% da poluição do setor dos transportes. Mas o parque automóvel terá aumentado nos últimos anos, em parte, devido à crise da habitação.
O carro individual é o grande vilão, sendo responsável por 60% da poluição do setor dos transportes. Mas o parque automóvel terá aumentado nos últimos anos, em parte, devido à crise da habitação. Filipe Amorim / Global Imagens
Sociedade

Dia do Ambiente: Portugal brilha nas estatísticas, mas tem casas frias

O Retrato do Ambiente da Pordata revela um país bem posicionado nas emissões, mas que falha no isolamento térmico e na mobilidade. Ao DN, a diretora da Pordata, Luísa Loura, analisa os dados oficiais, alertando para a pobreza energética e a forte dependência do carro particular.
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