Detidos três agentes da PSP do Porto por suspeitas de tráfico de droga, prevaricação e peculato

A PSP deteve, na manhã desta quinta-feira, três agentes do Comando Metropolitano do Porto, segundo avançou a RTP3. Estão em causa suspeitas de crimes de tráfico de droga, peculato e prevaricação.

"Foram detidos três polícias que exercem no Comando Metropolitano do Porto", confirmou ao DN fonte da PSP.

"No âmbito do combate à prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, peculato e prevaricação, e em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito", a PSP "efetuou a detenção de três polícias, suspeitos da prática dos referidos ilícitos, os quais exerciam funções no Comando Metropolitano do Porto", lê-se no comunicado desta polícia enviado às redações.

Foram realizadas três buscas domiciliárias nesta operação, na sequência da investigação liderada pela Divisão de Investigação Criminal da PSP.

É referido na nota que a "PSP determinou de imediato a instauração de procedimento disciplinar".

Os detidos vão agora ser "presentes junto das Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório".