13 detidos e 11 armas apreendidas em operação da PSP de combate à criminalidade violenta em Lisboa

13 pessoas foram detidas e onze armas apreendidas, esta quarta-feira, no decurso de uma operação de combate à criminalidade violenta, em vários locais da cidade de Lisboa, por parte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Investigação Criminal e em coordenação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa.

"Há 13 detidos e foram apreendidas nove armas de fogo e duas armas brancas, dinheiro, droga (cocaína e haxixe) e um colete balístico", avançou aos jornalistas o Comissário André Teixeira.

"É o culminar de uma investigação iniciada em setembro do ano passado", acrescentou, referindo que três dos detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para conhecerem medidas de coação, enquanto os restantes serão libertados.

Num comunicado anterior enviado às redações, a PSP informou que esta operação está relacionada maioritariamente com crimes de homicídios na forma tentada, ofensas à integridade física graves, ameaças agravadas, todos eles cometidos com armas de fogo, em vários locais da cidade, estando a ser cumpridos 24 mandados de busca, 16 deles domiciliários.

Fonte da PSP disse à Lusa que os episódios ocorreram em setembro e outubro do ano passado e um deles já este ano, em março.

"A ação desenvolve-se com a participação de Polícias da valência de investigação criminal e das Equipas de Intervenção Rápida", indica a nota.