Detidos dois homens a tentar furtar lanchas rápidas à GNR no Algarve

As autoridades policiais detiveram dois homens que tentaram furtar embarcações de alta velocidade que estavam no cais de atracação do subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, anunciou esta segunda-feira a GNR.

Os homens têm 23 e 24 anos, nacionalidade estrangeira e foram detidos cerca das 04:00 por militares do subdestacamento, após passarem a vedação e aceder ao cais onde estavam atracadas as embarcações de alta velocidade, precisou a Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR.

Os dois suspeitos estavam encapuzados e "entraram no cais de atracação, contornando a vedação e dirigindo-se no imediato a duas embarcações, utilizadas para patrulhamento e interceção", referiu a mesma fonte.

Os homens estavam "equipados com ferramentas" e dirigiram-se de imediato aos "motores e canhões de ignição, no sentido de os colocar em funcionamento, com o intuito de furtar os meios marítimos ao serviço da GNR", acrescentou a corporação policial.

"A pronta intervenção dos militares da UCC permitiu deter dois suspeitos, tendo um colaborado com as ordens verbais dos militares, cessando de imediato os seus movimentos, e outro encetado a fuga a nado, acabando por ser intercetado pouco depois, ainda próximo do cais", esclareceu a GNR.

A força de segurança considerou que, com esta forma de atuação, há "fortes suspeitas da relação dos indivíduos detidos com outras situações análogas, relacionadas com o furto de embarcações em cais pertencentes às forças de segurança".

"Desde o início de 2023, a GNR detetou três tentativas de furto de embarcações, tendo sido concretizadas três detenções. Estas tentativas de furto estão em grande parte relacionadas com a intervenção da UCC no combate às redes de criminalidade internacional de estupefacientes por via marítima e que, desde o início do ano, permitiu proceder à apreensão de seis embarcações de alta velocidade e cerca de cinco toneladas de haxixe", contextualizou a GNR.

Os dois detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António para serem submetidos ao primeiro interrogatório judicial e, no final, conhecerem as eventuais medidas de coação aplicadas.

Nos últimos meses, as autoridades marítimas intensificaram o patrulhamento e a vigilância da costa sul de Portugal, ao detetarem que esta área estava a ser utilizada por redes de narcotráfico para fazerem o transporte de droga para terra em embarcações de alta velocidade.

As autoridades marítimas têm também sido alvo de furtos de embarcações de alta velocidade concretizados, como o que aconteceu em novembro de 2022, em Vila Real de Santo António, sem que a embarcação tenha sido recuperada, ou o registado no início da semana passada em Faro, mas têm recusado avançar mais dados sobre estes casos por se encontrarem em investigação.