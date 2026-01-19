Detido suspeito de três esfaqueamentos em Santa Maria da Feira

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, por fortes indícios da prática de três crimes de homicídio, na sua forma tentada, ocorridos no sábado, 17 de janeiro, junto a um estabelecimento de diversão noturna, em Santa Maria da Feira.O arguido provocou diversos ferimentos nas vítimas, com idades entre os 30 e os 35 anos, com recurso a uma navalha. As vítimas tiveram de receber tratamento hospitalar, mas encontram-se livres de perigo.Na origem dos crimes terá estado uma altercação entre grupos de jovens. De acordo com o que foi apurado na investigação, agressor e vítimas não se conheciam, pelo que as agressões foram desencadeadas por um desentendimento naquele momento. A detenção foi levada a cabo na sequência das diligências de recolha de prova que se iniciaram logo após o crime, tendo a PJ contado com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).O arguido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.