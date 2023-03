Detido Jacques Rodrigues, patrão da Impala

Jacques Rodrigues, patrão da Impala, grupo de comunicação social que detém títulos como Nova Gente, Maria ou TV 7 Dias, foi detido, segundo avança a CNN Portugal. A estação de TV diz que o filho (que tem o mesmo nome), um advogado e um revisor oficial de contas foram detidos na mesma operação.

Em causa estão os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, insolvência dolosa agravada, burla qualificada e falsificação ou contrafação de documentos.

Em comunicado, a Policia Judiciária indica que "através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, procedeu, no dia de hoje e no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP de Sintra, à realização de uma operação policial visando a execução de trinta e dois mandados de busca, designadamente, oito buscas domiciliárias e vinte e quatro buscas não domiciliárias".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esclarece também que "durante a ação policial, que se desenvolveu em Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Santo Tirso, Porto, Matosinhos e Funchal, procedeu-se ainda ao cumprimento de quatro mandados de detenção fora de flagrante delito e à constituição de dez arguidos".

A nota da PJ indica que a operação teve por objetivo recolher mais provas relacionadas "com suspeitas de atividades criminosas fortemente indiciadoras da prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, insolvência dolosa agravada, burla qualificada e falsificação ou contrafação de documentos".

Além das buscas domiciliárias, foram realizadas seis buscas em empresas com atividade no domínio da Comunicação Social, quatro em Sociedades/Gabinetes de Revisores Oficiais de Conta e uma em escritório de Advogado.

"Em causa está uma investigação criminal cujo objeto visa um plano criminoso traçado para, entre o mais, ocultar a dissipação de património, através da adulteração de elementos contabilísticos de diversas empresas, em claro prejuízo de diversos credores, v.g., os trabalhadores, fornecedores e o Estado, estando reconhecidos créditos num valor total de cerca de 100.000.000,00€ (cem milhões de euros). Acresce a forte indiciação do desvio de valores com origem nas estruturas societárias, para fora do território nacional, num montante global que ascenderá a largas dezenas de milhares de euros", diz o comunicado.

Os detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra.

(Em atualização)