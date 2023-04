Desmantelado o maior laboratório de produção de cocaína detetado na Europa

O Corpo Nacional de Policía de Espanha (CNP) anunciou o desmantelamento do maior laboratório clandestino de produção de cocaína alguma vez detetado na Europa, numa conferência de imprensa realizada em Madrid e que contou com a presença da Polícia Judiciária Portuguesa (PJ).

Em causa a operação "Mourente", desencadeada em finais de março.

"Desde o ano passado que a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, vinha trocando informações e trabalhando em parceria com a unidade antidroga da Policia Nacional de Espanha, assim que houve conhecimento que as investigações que desenvolviam visavam o mesmo grupo criminoso", indica uma nota enviada às redações.

O comunicado refere que "um grupo de indivíduos de nacionalidade espanhola, recorreu a uma empresa portuguesa, para proceder à importação de uma máquina trituradora de pedra, proveniente da Colômbia e destinada ao país vizinho", tendo a PJ monotorizado todo o processo com a colaboração dos Serviços Alfandegários de Aduaneiros da Autoridade Tributária.

"A trituradora de pedra haveria de ser transportada para um armazém situado na zona de Pontevedra, para ser desmontada e sujeita, ao longo de vários dias, a um difícil processo de extração da pasta de coca ("pasta base") que acondicionava. De forma parcelada, o produto começou a ser levado dali, para um laboratório clandestino, criado pela organização criminosa, numa zona isolada, a alguns quilómetros de distância, numa moradia situada no meio de um bosque. Nesta habitação, a pasta era sujeita a processo químico, por forma a ser transformada em cocaína (cloridrato). Depois de embalados e etiquetados, os blocos de cocaína estavam prontos a ser transportados para distribuição", explica a PJ.

O primeiro destes transportes, controlado pelas autoridades, possibilitou a apreensão de uma carrinha com cerca de 100 kg de cocaína, já nas imediações de Madrid.

Entretanto foi desencadeada a chamada operação "Mourente" que visou a realização de diversas buscas e apreensões, em várias regiões da Espanha continental e insular e que envolveu a participação de um elevado número de operacionais, entre os quais elementos da PJ portuguesa.

No âmbito da operação foi detetado "aquele que, até ao momento, considerado o maior laboratório de transformação de pasta base em cocaína, alguma vez encontrado na Europa, com capacidade para produzir cerca de 200 kg diários".

Além disso, "foi possível capturar todo o estupefaciente que havia sido transportado na máquina trituradora, ao serem apreendidos cerca de 1300 kg de pasta de coca e 151 kg de cloridrato de cocaína, bem como precursores, vários veículos e quatro toneladas de produtos químicos, altamente prejudiciais ao ambiente". Paralelamente, foram arrestados vários imóveis e produtos financeiros "de elevado valor", tendo ainda sido detidas 18 pessoas, entre colombianos, mexicanos e espanhóis, sendo-lhes aplicada a todos a medida de coação de prisão preventiva.