Sociedade

"Desinformação" sobre Saúde. Ordem dos Médicos recebe 230 queixas num ano e pede mais fiscalização

Dados do Observatório do Ato Médico, criado em 2025, confirmam a perceção de quem trabalha em Saúde. O bastonário Carlos Cortes diz existirem “situações gravíssimas” de “desinformação”, que “têm prejudicado diretamente o cidadão”. E a Ordem entregou uma proposta legislativa ao Presidente da República, ao Parlamento e Ministério da Saúde para reforçar a regulação e a fiscalização nesta área. Redes sociais devem ser penalizadas.