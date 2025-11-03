Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Deputado municipal do PS em Setúbal detido por roubo na via pública
Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Deputado municipal do PS em Setúbal detido por roubo na via pública

Marco Costa irá renunciar ao mandato enquanto deputado na Assembleia Municipal.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O deputado municipal do PS Marco Costa, reeleito nas últimas eleições autárquicas para a Assembleia Municipal de Setúbal, foi detido no sábado por roubo na via pública, confirmou esta segunda-feira, 3 de novembro, à agência Lusa fonte socialista.

“A única coisa que posso dizer é que o Marco irá renunciar ao mandato enquanto deputado na Assembleia Municipal e que este é um caso que não tem nada de política, nada a ver com a ação política. É um drama familiar e pessoal”, disse à agência Lusa o vereador Fernando José.

“Fomos todos apanhados de surpresa. Lamentamos profundamente o drama pessoal e familiar”, acrescentou o autarca socialista.

A notícia da detenção do deputado municipal Marco Costa “por roubo na via pública” foi avançada na manhã desta segunda-feira pelo jornal O Setubalense.

Fontes do PS de Setúbal confirmaram à agência Lusa que Marco Costa terá sido notificado para ser presente ainda esta segunda ao Tribunal de Setúbal.

