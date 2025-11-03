Deputado municipal do PS em Setúbal detido por roubo na via pública

O deputado municipal do PS Marco Costa, reeleito nas últimas eleições autárquicas para a Assembleia Municipal de Setúbal, foi detido no sábado por roubo na via pública, confirmou esta segunda-feira, 3 de novembro, à agência Lusa fonte socialista.“A única coisa que posso dizer é que o Marco irá renunciar ao mandato enquanto deputado na Assembleia Municipal e que este é um caso que não tem nada de política, nada a ver com a ação política. É um drama familiar e pessoal”, disse à agência Lusa o vereador Fernando José.“Fomos todos apanhados de surpresa. Lamentamos profundamente o drama pessoal e familiar”, acrescentou o autarca socialista.A notícia da detenção do deputado municipal Marco Costa “por roubo na via pública” foi avançada na manhã desta segunda-feira pelo jornal O Setubalense. .Fontes do PS de Setúbal confirmaram à agência Lusa que Marco Costa terá sido notificado para ser presente ainda esta segunda ao Tribunal de Setúbal.