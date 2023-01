Depressão Fien traz frio polar e chuva nos próximos dias

A depressão Fien chegou esta segunda-feira a Portugal Continental e será responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, prevendo-se frio, chuva e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"O estado do tempo em Portugal continental será influenciado pela ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores e da depressão Fien, induzindo uma forte corrente de noroeste sobre o continente com o transporte de uma massa de ar polar marítimo", descreve o IPMA, num comunicado publicado na sua página online.



De acordo com o IPMA, prevê-se para esta terça-feira a queda de neve acima dos 800/1100 metros de altitude no Norte e Centro do país e a intensificação do vento, com rajadas que em algumas regiões poderão atingir os 120 quilómetros por hora.

A temperatura também irá "descer significativamente entre terça e quinta-feira, com valores de temperatura mínima abaixo dos 5 graus Celsius, sendo entre -5 C a 0ºC no interior Norte e Centro e entre 5ºC e 8ºC no litoral da região Sul.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão passar de aviso laranja para vermelho a partir de terça-feira à noite devido à agitação marítima.

Estes sete distritos, que estão sob aviso laranja, vão passar a aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, a partir das 21h de terça-feira e até às 6h de quarta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de noroeste com 6,5 a 7,5 metros de altura significativa, podendo atingir a altura máxima de 12 a 14 metros.



Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte até às 18h de terça-feira passando depois a aviso laranja até às 00h de quinta-feira.

Devido à forte agitação marítima as barras marítimas de Aveiro, Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim e Vila do Conde estão fechadas a toda a navegação.

Por causa do estado do tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pediu no sábado à população para que adote medidas preventivas para se defender da "descida significativa da temperatura", acompanhada de precipitação no Minho e Douro Litoral e neve nas terras altas.