Depois da depressão Cláudia, vem aí o frio. Temperaturas mínimas podem chegar a -4°C

Depois de vários dias em que a depressão Cláudia nos brindou com chuva, vento e agitação marítimo, a partir desta segunda-feira, 17 de novembro, vai começar-se a sentir gradualmente a descida da temperatura mínima.A temperatura máxima também vai começar a descer, mas a partir de quarta-feira.Este arrefecimento "deve-se ao posicionamento do anticiclone a oeste das ilhas Britânicas, que se estende em crista até o arquipélago da Madeira, com transporte de uma massa de ar polar na sua circulação", explica o IPMA.Até sexta-feira, "os valores de temperatura mínima poderão descer entre 2 a 4° C por dia, chegando a valores entre 0 e -4° C no interior Norte e Centro, e entre 4 e 7° C no restante território".Já a temperatura máxima irá descer entre quarta e quinta-feira, "chegando a valores entre 6 e 10° C no interior e entre 12 e 15° C no litoral no dia 21".Prevê-se ainda a formação de gelo ou geada, em especial no interior das regiões Norte e Centro..Quanto à chuva, só na quinta-feira existe a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no extremo norte, que serão de neve nas serras do extremo Norte"..Três mortes e mais de quatro mil ocorrências: o balanço da depressão Cláudia em Portugal até este domingo