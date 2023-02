De Ovar a Podence, passando por Torres Vedras. O regresso do Carnaval em pleno

Em Ovar, nem os 100 foliões que ficaram à porta devido a um problema com bilhetes estragaram o espírito carnavalesco, após dois anos de interregno e com o reaproveitamento dos carros e adereços que ficaram por utilizar em 2022.

Em Torres Vedras (foto principal), as matrafonas voltaram a desfilar, bem com os cabeçudos e milhares de anónimos, que abrilhantaram o centésimo aniversário do mais aclamado Carnaval português.

Em Trás-os-Montes, Podence voltou a celebrar com os tradicionais Caretos, no tradicional Entrudo Chocalheiro.