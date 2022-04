Das regras de proteção para a covid-19 ao pouco chocolate e sal, recomendações da DGS

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, realizou nesta semana uma conferência de imprensa para relembrar os portugueses que a pandemia ainda não acabou a nível global, nem tão pouco em Portugal. Graça Freitas relembrou que a transmissibilidade por SARS-CoV-2 ainda "é muito elevada no nosso país", tal como confirmava também o relatório sobre as linhas vermelhas da situação epidemiológica desta sexta-feira.

Na conferência de imprensa, a diretora-geral pediu mesmo à população que mantenha as regras de proteção contra a doença, nomeadamente o isolamento para quem está infetado ou com sintomas bem como o uso de máscara, o maior tempo possível, nos espaços fechados para convívio familiar ou nos estabelecimentos comerciais, como restaurantes, cafés, bares, etc.

A estas recomendações juntam-se outras ainda no âmbito da proteção contra a covid-19, como o arejamento dos espaços fechados, como mantenr janelas abertas ou sistema de ventilação a funcionar. Ou manter o distancimento adequado entre pessoas sempre que for possível e a higienização das mãos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas não só. Neste sábado, a DGS difundiu uma nova mensagem nas redes sociais com dicas à população de forma a viver a poder viver uma "Páscoa Saudável". E estas vão desde a recomendação do reforço vacinal, casos para quem ainda não o fez, e está elegível para o efeito, ao consumo de doces. "Consuma moderamente doces e chocolates", recomenda a DGS. Ou da lembrança do uso de máscara em espaços ou em aglomerados às "refeições saudáveis"; ou da lavagem e desinfeção frequente das mãos ao "evitar o consumo de sal e de açúcar em excesso"; ou do arejamento dos espaços interiores até às atividades em família e ao ar livre.

Numa semana em que o a DGS lançou também, um novo manual para a prática de exercício ao ar livre e em que o país registou uma médiária de mais de oito mil casos diários de covid-19, tendo dois dias em que ultrapassou, os 11 mil, a autoridade de saúde decidiu relembrar alguns conselhos que poderão ajudar a que este período seja vivido de forma mais saudável.