Da habitação aos salários: novembro será marcado por uma onda de protestos em Portugal

Assim como em outubro, greves e manifestações vão marcar o mês de novembro em Portugal. As mobilizações envolvem sindicatos e movimentos cívicos e incluem reivindicações por melhores salários e condições de trabalho, além de protestos pelo direito à habitação. Confira o calendário das principais mobilizações previstas:

2 de novembro – Greve na Administração Pública

Quem convocou: Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS).

Quem é abrangido: Trabalhadores da administração pública central, regional e local, institutos públicos, entidades públicas empresariais, unidades locais de saúde e setor empresarial local.

Principais reivindicações: Cartão-refeição de 10,20 euros por dia, revisão do SIADAP, subsídio de risco para técnicos auxiliares de saúde, revisão do acordo coletivo e contratação de mais trabalhadores.

14 de novembro – Dia Nacional de Luta pela Habitação

Quem convocou: Movimentos Casa para Viver e Porta a Porta.

Onde: Ações descentralizadas por todo o país, incluindo Açores e Madeira.

Lisboa: Concentração às 15:00, na Alameda Dom Afonso Henriques.

Porto: Concentração às 15:00, na Praça do Marquês.

Principais reivindicações: Reversão da nova lei do arrendamento, fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, travão à aquisição de imóveis por fundos imobiliários, aumento da habitação pública, recuperação de imóveis devolutos e rendas com valores "verdadeiramente acessíveis".

17 de novembro a 3 de janeiro – Greve dos guardas prisionais

Quem convocou: Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.

Duração: Cerca de um mês e meio.

Abrangência: Guardas prisionais de todo o país, com exceção dos serviços mínimos e do trabalho urgente dos grupos de intervenção e cinotécnico.

Principais reivindicações: Regulamentação do pagamento do trabalho extraordinário, cumprimento do plano plurianual de promoções e realização do segundo curso de chefes.

Segundo o sindicato, a paralisação poderá fazer com que a maioria dos reclusos permaneça nas celas durante 22 horas por dia, com exceção das situações indispensáveis à segurança e às diligências dos detidos.

20 de novembro – Greve na Administração Pública

Quem convocou: Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública.

Quem é abrangido: Trabalhadores da Administração Pública.

Possíveis impactos: A paralisação poderá afetar escolas, serviços de saúde e outros serviços públicos.

Principais reivindicações: Aumentos salariais, valorização profissional e defesa dos serviços públicos.

A Frente Comum exige que o Governo negocie as 83 propostas apresentadas pela estrutura sindical em 30 de setembro. A votação final global do Orçamento do Estado para 2027 está marcada para 24 de novembro.

21 de novembro – Manifestação nacional da CGTP em Lisboa

Quem convocou: Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP).

Onde: Lisboa.

Lema: "TODOS A LISBOA! Mais salário e melhores pensões! Pelo direito à Saúde, Habitação, Educação, Segurança Social. Contra o aumento do custo de vida! Baixar e controlar os preços dos bens e serviços essenciais. Um novo rumo para Portugal".

Principais reivindicações: Aumentos salariais, melhores pensões, defesa dos serviços públicos e medidas para combater o aumento do custo de vida. A central sindical apela à participação dos trabalhadores para transformar novembro num "grande mês de luta", tanto nos locais de trabalho como nas ruas.

24 de novembro – Concentração da CGTP em frente à Assembleia da República

Quem convocou: CGTP.

Onde: Em frente à Assembleia da República, em Lisboa.

Quem participa: Dirigentes, delegados e ativistas sindicais.

Motivo: Assinalar o dia da votação final global do Orçamento do Estado para 2027 e reivindicar aumentos salariais, além de contestar o aumento do custo de vida.

As mobilizações de novembro dão continuidade à contestação social registada em outubro, quando milhares de pessoas protestaram em Lisboa e no Porto contra o aumento do custo de vida e as dificuldades de acesso à habitação.

*Com Lusa