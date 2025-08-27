Da área ardida às causas: 10 números para entender os incêndios

Com mais de 250 mil hectares de área ardida, o mês de agosto foi negro no combate aos fogos. Mas os números do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) mostram que nem todas as ignições foram devido a incendiarismo. Entre os hectares queimados, a duração do maior fogo e o (pouco) investimento na prevenção dos incêndios, eis uma dezena de números que ajudam a fazer um retrato dos fogos até aqui..250.2562025 já é um dos anos mais negros da história em termos de incêndios. Até esta quarta-feira, 27 de agosto, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) contabilizava mais 250.256 hectares de área ardida em todo o território. Este número inclui, naturalmente, o incêndio de Arganil, que já é o maior de sempre no país..6.904Ainda segundo o ICNF, foram registadas quase sete mil ocorrências em todo o território nacional desde o início do ano. A maior parte foi registada na zona norte e centro..12 diasO maior incêndio deste ano (que já é o maior desde sempre) deflagrou em Arganil e atingiu vários outros concelhos na zona centro. Ao todo, foram 12 dias de combate ao incêndio, tendo começado a 13 de agosto e sido dado como estando em conclusão apenas na passada segunda-feira..12.800De acordo com dados do Eurostat divulgados na terça-feira, Portugal tem ao todo 12.800 bombeiros profissionais. Este valor, que é apenas uma pequena gota num oceano de entre 390 mil destes operacionais em toda a União Europeia (UE), equivale a 0,25% do total de empregos no país..0,3%Segundo o Eurostat, Portugal é um dos países que menos investe na prevenção de incêndios. Ao todo, o país terá investido apenas 0,3% de toda a despesa governamental. Isto significa que é o terceiro pior país da UE a colocar fundos na proteção de incêndios..76Este ano, Portugal teve um dispositivo de combate aos incêndios com 76 meios áereos, entre helicópteros e aviões. É o maior dispositivo de sempre. A estes números juntaram-se ainda aeronaves da Suécia, Grécia, França e Marrocos, que ajudaram no combate às chamas..16%De acordo com dados do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), apenas 16% dos incêndios até agora foram provocados por incendiarismo. A principal causa é “não investigada” pelo SGIFR, cujos fogos foram responsáveis por 91% da área ardida em Portugal..5.084A esmagadora maioria dos incêndios que aconteceram nas últimas semanas em Portugal deflagararam nas regiões norte e centro do país. Só a região norte teve mais de 4 mil focos de incêndio. O Algarve, em contrapartida, teve apenas 199 e foi a região menos fustigada pelas chamas..228De toda a área ardida em Portugal, o município de Penafiel foi aquele onde mais focos de incêndios surgiram: 228. Perto ficou o concelho de Paredes, com 221. Ambas são localizados na região norte, a mais fustigada pelas chamas..46%De acordo com os dados do ICNF, 46% do total de área ardida desde janeiro aconteceu em povoamento florestal, 42% foi em matos e 11% em “agricultura”..O fogo pede mais tecnologia e reforma do Estado.O que está a fazer o maior dispositivo aéreo de sempre no combate aos incêndios?