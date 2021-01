Covid-19. GNR encerra espaço de convívios e festas com 23 pessoas em Valongo

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso, explica que, após várias denúncias a dar conta da realização de convívios e festas naquele espaço, realizou diversas diligências que permitiram apurar que ali "funcionava ilegalmente um estabelecimento de bebidas e eram promovidas festas amplamente divulgadas nas redes sociais".

"Esta investigação permitiu deter, em flagrante, dois homens, de 60 e 62 anos, por promoção de eventos e festas, incumprindo as normas e medidas vigentes para a contenção da pandemia de covid-19. Foram também elaborados 42 autos de contraordenação às pessoas presentes no local, por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e por não utilização de máscara", diz a GNR.

No decorrer da ação policial, que contou com o reforço do Posto Territorial de Alfena e do Destacamento de Intervenção do Porto, foi ainda apreendido diverso material informático e sonoro, bem como um bastão.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Valongo.

A GNR recorda, no comunicado que, "de acordo com as medidas impostas pelo estado de emergência face à evolução da situação epidemiológica do país, encontram-se encerradas as instalações e estabelecimentos como discotecas, bares, salões de dança ou de festa".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.176.000 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.608 pessoas dos 685.383 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.