Corpo é encontrado em Gaia. Supeita-se que seja de brasileiro desaparecido no Douro

O corpo de um homem deu à costa na praia dos Salgueiros, em Gaia, este domingo, 8 de fevereiro. A suspeita das autoridades é de que o cadáver seja de um cidadão brasileiro, Euzébio Souza Filho, desaparecido no rio Douro desde 30 de janeiro.À Lusa, o comandante-adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens, revelou que há "fortes indícios" quanto à identidade do corpo, sobretudo porque a fisionomia é muito semelhante. No entanto, segundo o responsável, a confirmação só será possível após a realização de uma perícia no Instituto de Medicina Legal do Porto.O corpo já foi encaminhado para exame e a Polícia Judiciária (PJ) também foi chamada ao local. O cidadão brasileiro está desaparecido desde 30 de janeiro, no rio Douro, quando a embarcação em que seguia naufragou.O segundo tripulante da embarcação conseguiu nadar até terra. O barco naufragado deu à costa numa praia em Vila do Conde na passada segunda-feira.Desde o desaparecimento, amigos em Portugal e no Brasil têm apelado à intensificação das buscas pelo imigrante. Foi ainda criado um perfil no Instagram para dar visibilidade ao caso e solicitar donativos que ajudem nas operações de busca e resgate. Nas últimas atualizações da página, no sábado, é relatado o desespero da família do brasileiro, que acompanha o caso à distância.