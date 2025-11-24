Corpo de homem encontrado com sinais de violência junto a bomba de gasolina em Queijas, concelho de Oeiras

Um homem foi encontrado morto este domingo na Estrada das Várzeas, junto a uma estação de serviço de Queijas, concelho de Oeiras, com “sinais de morte violenta”, informou a Polícia Judiciária (PJ), citada pela Lusa.A PJ está a investigar as circunstâncias que levaram à morte.Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) avançou à Lusa que o alerta foi dado através de uma comunicação para a esquadra de Queijas, por volta das 13h00 de domingo.“Foi encontrado um corpo de homem com mais de 50 anos, com sinais de morte violenta, num canavial na Estrada das Várzeas, em Queijas”, disse a fonte, confirmando que a PSP acionou de imediato a PJ.