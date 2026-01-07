Corpo de ex-concorrente de reality show da TVI deu à costa numa praia da Nazaré

A Autoridade Marítima Nacional anunciou que o corpo de um homem foi encontrado esta quarta-feira na praia do Sul, no concelho da Nazaré. Ao que tudo indica, trata-se de Maycon Douglas, brasileiro de 26 anos, ex-concorrente do reality show Casa dos Segredos, da TVI, que se encontrava desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro.Diz a a AMN em comunicado, que o alerta foi dado às 13h50 através da PSP, tendo sido ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima, tripulantes da Estação Salva-vidas, os Bombeiros Voluntários da Nazaré e a Polícia Judiciária."O corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria, pelos bombeiros", revela a mesma nota, acrescentando que "o gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima".