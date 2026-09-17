Condutor detido em Leiria após 23 quilómetros em contramão na A17

Um condutor foi detido na madrugada desta quinta-feira, 16 de setembro, no concelho de Leiria, após percorrer em contramão 23 quilómetros na Autoestrada 17 (A17), disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a mesma fonte, o automobilista foi detido pelas 05:45 por condução perigosa e condução sob efeito de álcool, tendo acusado uma taxa de alcoolemia de 1,62.

O homem de 37 anos conduzia uma “viatura ligeira de passageiros e percorreu a A17 em contramão, desde o quilómetro 32”, nó do Louriçal, no concelho de Pombal, até ao quilómetro 09, na Ortigosa, Leiria, onde foi intercetado pela patrulha do Destacamento de Trânsito de Leiria da GNR.

“Não há danos nem feridos a registar”, adiantou a mesma fonte, referindo que o condutor “vai ser libertado e notificado para comparecer” no Tribunal Judicial de Leiria na sexta-feira.