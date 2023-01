Condutor de pesado de mercadorias morre em despiste no IC1 em Ourique

Um homem, de 35 anos, morreu este domingo devido ao despiste do veículo pesado de mercadorias que conduzia, no Itinerário Complementar 1 (IC1), na zona de Ferraria, concelho de Ourique (Beja), revelaram a Proteção Civil e bombeiros.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou que o acidente, cujo alerta foi dado às 07:28, ocorreu ao quilómetro 649.5 do IC1.

Já fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Ourique, também em declarações à Lusa, precisou que o veículo seguia no sentido Sul-Norte.

O condutor do pesado de mercadorias "é um homem, de 35 anos", e o despiste aconteceu na zona de Ferraria, na freguesia de Panóias, acrescentou a mesma fonte.

"O pesado, quando se despistou, ficou entre duas estradas, o IC1 e a Estrada Nacional 261 (EN261). Ficou na berma", referiu a fonte da corporação de bombeiros, para explicar que não houve necessidade de proceder ao corte do trânsito naquele itinerário complementar.

O corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de medicina legal do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, de acordo com o comando sub-regional da Proteção Civil.

Para o local do sinistro, foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, incluindo bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica, que ativou também a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.