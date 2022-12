Comboio de Natal, um "presente" que leva 120 crianças ao Exploratório, em Coimbra

A próxima terça-feira (20 de dezembro) vai ser um dia diferente para 120 crianças carenciadas, entre os 5 e os 10 anos. Vão viajar no Comboio de Natal até Coimbra, onde irão visitar o Exploratório - Centro Ciência Viva, numa iniciativa organizada pela Superbrands Portugal em parceria com a CP e a RTP+.

A poucos dias do Natal, mais de uma centena de crianças ligadas a instituições de apoio social da Grande Lisboa vão viver um dia diferente ao desfrutarem de um presente especial: uma viagem que promete ser animada no Comboio de Natal, com destino a Coimbra. Um evento solidário que conta com o patrocínio da Auchan e a colaboração de várias marcas.

"Se, no final da iniciativa, conseguirmos ter 120 crianças felizes, já teremos alcançado os nossos objetivos, pois contribuímos para que tenham um Natal mais feliz", destaca Pedro Diogo Vaz, Senior Partner da Superbrands.

Uma iniciativa que é também "uma maneira de realçar as diferentes formas de intervenção social que as Marcas podem ter, com um papel importante nos seus contributos sociais", sublinha o responsável, em comunicado.

Esta será uma primeira experiência de viagem para muitas das crianças que vão entrar no Comboio de Natal, no qual irão "desfrutar de música e animação durante a viagem, bem como de atividades lúdicas e educativas", refere a nota da Superbrands Portugal.

A viagem está marcada para a próxima terça-feira, com partida prevista para as 09:00 na Estação de Santa Apolónia, "em carruagens decoradas a rigor".

As crianças vão poder visitar o Exploratório - Centro de Ciência Viva, em Coimbra, "onde assistirão a filmes 360º no hemisfério ("animais nossos amigos" e "corpo humano"), podendo ainda assistir a uma exposição sobre a Água".

Mas o dia especial não termina em Coimbra. "No regresso a Lisboa, serão recebidas pelo Pai Natal, que lhes irá entregar alguns presentes oferecidos pelas Marcas Superbrands".

No final do dia, vão levar muitas histórias para contar e a "memória de um dia diferente, com amigos e muita animação".

"O projecto Superbrands - que destacou este ano 37 Marcas de Excelência - conseguiu que várias destas Marcas contribuíssem para a iniciativa, incluindo a AUCHAN, como Marca patrocinadora, e vários outros contributos da Ageas Seguros, A Padaria Portuguesa, Aldi, Caetano Auto, FNAC, Vulcano, Lactogal e Revista "Dois Pontos"", refere ainda o comunicado.

Para esta iniciativa solidária, a Superbrand contou também com uma equipa de animadores constituída maioritariamente por voluntários ligados à Associação de Escoteiros de Portugal (Grupo 23/Queluz), "alinhando com um dos princípios basilares do movimento: 'Deixar o mundo melhor do que o encontrámos'".