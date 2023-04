CMS e APAV assinam protocolo de cooperação em casos de cibercrime

A Sociedade Internacional de Advogados (CMS) e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) assinaram um acordo de parceria que visa a prestação de apoio técnico-jurídico por parte da sociedade, em regime pro bono, na área do cibercrime aos utentes da associação.

De acordo com um comunicado enviado às redações, este acordo surge "num momento em que o cyberbullying se assume, cada vez mais, como uma realidade presente na vida das pessoas".

A CMS compromete-se assim a prestar consultas jurídicas e acompanhamento em questões relacionadas com o Direito Penal e Processual Penal em casos de Cibercrime, através dos seus advogados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"É com muito orgulho que assinamos este acordo com a APAV. Queremos, com esta parceria, estar na linha da frente do combate ao Cibercrime, neste caso específico, no combate ao Cyberbullying: uma realidade que, infelizmente, tem crescido de ano para ano, tendo em conta a crescente digitalização da sociedade em que vivemos", afirmou José Luís Arnaut, Managing Partner da CMS.

"o combate ao cibercrime é uma preocupação crescente tanto da APAV como da sociedade em geral, pelo que valorizamos o envolvimento de organizações de diversos setores, com vista a uma intervenção complementar, como é o caso deste protocolo com a CMS", frisou Carmen Rasquete, secretária-geral da APAV

A assinatura do protocolo teve lugar nos escritórios da CMS, em Lisboa, e contou com a presença de José Luís Arnaut, managing partner da CMS, Francisca Ataíde Marques, Diretora-Geral da CMS, Carmen Rasquete, secretária-geral da APAV, e Teresa Bettencourt, Técnica de Apoio à Vítima da APAV.