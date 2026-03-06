Câmara de Beja solicita ao Governo lançamento da A26 até final do 1.º semestre

A Câmara de Beja defendeu junto do Governo o lançamento, até final do 1.º semestre, do projeto de execução da Autoestrada 26 (A26), desde o concelho de Ferreira do Alentejo até às imediações da capital de distrito.Em comunicado divulgado esta sexta-feira, 6 de março, o município revelou que o presidente e a vice-presidente da autarquia, Nuno Palma Ferro e Liliana Cabecinha, respetivamente, foram recebidos em Lisboa pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, tendo este projeto sido abordado.A câmara disse ter pedido “o início do lançamento do projeto de execução da A26, até ao final do 1.º semestre”.Segundo o comunicado, a autarquia referiu que este prazo já "tinha sido avançado" anteriormente e que, por isso, vai "ter atenção redobrada relativamente ao cumprimento desta matéria"..JS do Baixo Alentejo pede conclusão das obras na A26. A construção da A26 até Beja é um investimento “determinante para o desenvolvimento do território”, argumentou o município.Fonte camarária contactada esta sexta-feira pela agência Lusa explicou que se trata da execução “da autoestrada, com duas faixas em cada sentido, desde a rotunda da Malhada Velha, no concelho de Ferreira do Alentejo, até à rotunda do Aeroporto de Beja”, a poucos quilómetros da capital de distrito.Neste encontro, da parte do Governo, foi mencionado que os estragos provocados pela depressão Kristin, em Leiria, "podem condicionar o cumprimento do prazo estabelecido, deixando a indicação de que tudo se irá fazer para que o mesmo não seja ultrapassado".Na mesma reunião com o ministro Pinto Luz, a ferrovia foi outro dos assuntos abordados, com a Câmara a solicitar "urgência" no envio de carruagens "que funcionam a 'diesel' e a eletricidade" para a Linha do Alentejo.Este pedido tem como objetivo conseguir “recuperar algum conforto para todos os que utilizam este meio de transporte até ao início das obras de eletrificação no trajeto Beja - Casa Branca". “O ministro comprometeu-se em ajudar nesta matéria", afiançou a câmara municipal, no mesmo comunicado.A 11 de março de 2025, o Ministério das Infraestruturas e Habitação referiu ter instruído a Infraestruturas de Portugal (IP), através de uma resolução aprovada em Conselho de Ministros, "para que proceda ao desenvolvimento das ações necessárias à concretização de um conjunto de projetos de infraestruturas rodoviárias prioritários".O Itinerário Principal 8 (IP8)/A26 consta do total de "cerca de 30 vias rodoviárias definidas como prioritárias", segundo o ministério..Estradas: Construção do IP8 (futura A26) entre Sines e Beja já começou num investimento de 257 ME