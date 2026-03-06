Câmara de Beja solicita ao Governo lançamento da A26 até final do 1.º semestre
Câmara de Beja solicita ao Governo lançamento da A26 até final do 1.º semestre

Autarquia referiu que este prazo já "tinha sido avançado" anteriormente e que, por isso, vai "ter atenção redobrada relativamente ao cumprimento desta matéria".
A Câmara de Beja defendeu junto do Governo o lançamento, até final do 1.º semestre, do projeto de execução da Autoestrada 26 (A26), desde o concelho de Ferreira do Alentejo até às imediações da capital de distrito.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, 6 de março, o município revelou que o presidente e a vice-presidente da autarquia, Nuno Palma Ferro e Liliana Cabecinha, respetivamente, foram recebidos em Lisboa pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, tendo este projeto sido abordado.

A câmara disse ter pedido “o início do lançamento do projeto de execução da A26, até ao final do 1.º semestre”.

Segundo o comunicado, a autarquia referiu que este prazo já "tinha sido avançado" anteriormente e que, por isso, vai "ter atenção redobrada relativamente ao cumprimento desta matéria".

JS do Baixo Alentejo pede conclusão das obras na A26

A construção da A26 até Beja é um investimento “determinante para o desenvolvimento do território”, argumentou o município.

Fonte camarária contactada esta sexta-feira pela agência Lusa explicou que se trata da execução “da autoestrada, com duas faixas em cada sentido, desde a rotunda da Malhada Velha, no concelho de Ferreira do Alentejo, até à rotunda do Aeroporto de Beja”, a poucos quilómetros da capital de distrito.

Neste encontro, da parte do Governo, foi mencionado que os estragos provocados pela depressão Kristin, em Leiria, "podem condicionar o cumprimento do prazo estabelecido, deixando a indicação de que tudo se irá fazer para que o mesmo não seja ultrapassado".

Na mesma reunião com o ministro Pinto Luz, a ferrovia foi outro dos assuntos abordados, com a Câmara a solicitar "urgência" no envio de carruagens "que funcionam a 'diesel' e a eletricidade" para a Linha do Alentejo.

Este pedido tem como objetivo conseguir “recuperar algum conforto para todos os que utilizam este meio de transporte até ao início das obras de eletrificação no trajeto Beja - Casa Branca".

“O ministro comprometeu-se em ajudar nesta matéria", afiançou a câmara municipal, no mesmo comunicado.

A 11 de março de 2025, o Ministério das Infraestruturas e Habitação referiu ter instruído a Infraestruturas de Portugal (IP), através de uma resolução aprovada em Conselho de Ministros, "para que proceda ao desenvolvimento das ações necessárias à concretização de um conjunto de projetos de infraestruturas rodoviárias prioritários".

O Itinerário Principal 8 (IP8)/A26 consta do total de "cerca de 30 vias rodoviárias definidas como prioritárias", segundo o ministério.

Estradas: Construção do IP8 (futura A26) entre Sines e Beja já começou num investimento de 257 ME
a26
Câmara de Beja

