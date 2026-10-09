Câmara da Figueira da Foz instala 'outdoors' a denunciar inércia da Agência Portuguesa do Ambiente

Em declarações à agência Lusa, o vereador Ricardo Silva disse esta sexta-feira que a autarquia alertou a APA para a situação e avançou sozinha com um projeto de intervenção, tendo apresentado ao organismo público três propostas, em maio de 2024.

"A APA respondeu em junho, dizendo que aceitava duas propostas", salientou o autarca, referindo que a autarquia andou em negociações com o organismo público até o muro acabar por cair.

Segundo Ricardo Silva, posteriormente, os responsáveis máximos da APA foram ao local, mas o que se tem verificado "é um bocado de inércia por parte deste organismo, comparando com outras situações na costa portuguesa".

"Contrataram o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para emitir um relatório, só que entretanto o tempo vai passando e o município não vê a resolução do problema, nem sabe quando irá começar a intervenção", sublinhou.

O vereador recordou que tem existido reuniões entre a Câmara e a APA, mas que mesmo assim os testes geotécnicos necessários prometidos para final de agosto ou setembro ainda não avançaram, numa altura em que se aproxima o inverno.

"Com esta campanha, pretendemos explicar às pessoas que passam no local que não é a Câmara Municipal que vai fazer aquela obra", sintetizou Ricardo Silva.

A agência Lusa tentou obter um comentário do presidente da APA, Pimenta Machado, mas não foi possível o contacto.