Vítor Nunes diz que denuncia que fez teve por base “situações graves, como uma intervenção cirúrgica num doente, que tinha uma situação clínica muito complicada, e para a qual deveriam ter sido escolhidos os melhores cirurgiões, mas foi realizada por um interno do último ano”.
Vítor Nunes diz que denuncia que fez teve por base “situações graves, como uma intervenção cirúrgica num doente, que tinha uma situação clínica muito complicada, e para a qual deveriam ter sido escolhidos os melhores cirurgiões, mas foi realizada por um interno do último ano”. Gerardo Santos
Sociedade

Cirurgião Vítor Nunes: “Fui vítima de um assassinato de carácter”

Três anos depois de o seu nome ter passado para as páginas dos jornais como o médico do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) que denunciou numa carta à diretora clínica 15 casos de má prática, o cirurgião Vítor Nunes quebra o silêncio. Em entrevista ao DN explica que está na hora de recuperar a “verdade” e “a honra”.
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