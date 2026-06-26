Ana Paula Martins é ministra da Saúde desde abril de 2024.
Ana Paula Martins é ministra da Saúde desde abril de 2024.FOTO: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Sociedade

Cirurgião do Amadora-Sintra questiona ministra da Saúde sobre o seu papel em denúncias clínicas graves no SNS

Em carta aberta enviada a Ana Paula Martins esta semana, Vítor Nunes, conhecido pela denúncia de casos de má prática no Serviço de Cirurgia deste hospital, em 2023, diz não perceber porque é que o “responsável máximo” da Saúde permite que uma “perícia” fique “sem contraditório”. E pede que o próprio SNS reflita sobre a situação, porque o “erro” pode tornar-se sistémico. DN contactou gabinete da ministra, mas não obteve resposta.
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