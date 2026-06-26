Circulação no IC20 com condicionamentos após despiste com ferido grave

A circulação no Itinerário Complementar (IC) 20 foi retomada nos dois sentidos entre Almada e a Costa da Caparica, mas com condicionamentos, após ter estado interrompida durante a manhã desta sexta-feira, 26 de junho, devido ao despiste de um camião do lixo, segundo a Proteção Civil.“O IC20 chegou a estar cortado nos dois sentidos, depois reabriu às 11:25, mas com condicionamentos. O único ocupante do pesado ficou várias horas encarcerado, sofreu ferimentos graves e foi transportado ao Hospital de São José, em Lisboa”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.A mesma fonte indicou que às 12:35 apenas estavam no local elementos da Brisa e da Guarda Nacional Republicana (GNR).O alerta para o despiste do pesado, no sentido Almada - Costa da Caparica, foi dado às 05:12, de acordo com a mesma fonte.