Circulação ferroviária condicionada entre Alverca e Alhandra na Linha do Norte
A circulação ferroviária está a fazer-se em via única, de forma alternada, entre Alverca e Alhandra, na Linha do Norte, devido a problemas na infraestrutura, confirmaram à Lusa fontes oficiais da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP).
A CP confirmou inicialmente os constrangimentos na circulação ferroviária, remetendo esclarecimentos sobre os problemas na infraestrutura para a IP.
Contactada pela Lusa, a IP esclareceu que se trata de uma “ocorrência comum”, sem relação com as condições meteorológicas adversas que afetam hoje o país.
A empresa responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária prevê que a circulação normal seja reposta “muito em breve”.
A IP acrescentou ainda que não tem registo de constrangimentos noutras linhas ferroviárias.