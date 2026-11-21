A circulação ferroviária está a fazer-se em via única, de forma alternada, entre Alverca e Alhandra, na Linha do Norte, devido a problemas na infraestrutura, confirmaram à Lusa fontes oficiais da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP).

A CP confirmou inicialmente os constrangimentos na circulação ferroviária, remetendo esclarecimentos sobre os problemas na infraestrutura para a IP.

Contactada pela Lusa, a IP esclareceu que se trata de uma “ocorrência comum”, sem relação com as condições meteorológicas adversas que afetam hoje o país.

A empresa responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária prevê que a circulação normal seja reposta “muito em breve”.

A IP acrescentou ainda que não tem registo de constrangimentos noutras linhas ferroviárias.