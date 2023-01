Circulação de comboios suspensa entre Tua e Pocinho, Linha do Douro

A circulação de comboios está suspensa este domingo entre as estações do Tua e Pocinho, na Linha do Douro, devido a uma derrocada de terra e pedras sobre a via, disse fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A ligação ferroviária entre o Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, e Pocinho, concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, foi suspensa pelas 07:25 deste domingo.

A IP informou que as equipas de manutenção estão a efetuar o desimpedimento da via.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A circulação de comboios na Linha do Douro já tinha estado suspensa no dia 30 de dezembro e, depois, entre os dias 1 e 2 de janeiro, em diferentes troços, também devido à queda de pedras para a via.

As zonas norte e centro de Portugal Continental vão estar hoje sob aviso laranja devido a períodos de chuva forte e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões de períodos com chuvas fortes justificam o aviso laranja para os distritos de Aveiro, Braga, Viseu, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, apesar de em diferentes períodos do dia.