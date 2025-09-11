Cinco pessoas retiradas de apartamento em chamas em Vila Nova de Gaia

Cinco pessoas tiveram de ser retiradas de um apartamento em chamas no terceiro piso de um prédio de seis andares na freguesia de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Coimbrões.O alerta para o incêndio foi dado pelas 14:17, estando o prédio situado na Rua Manuel da Rocha Páris, que, pelas 14:50, se encontrava cortada ao trânsito, acrescentou a fonte.Contactada pela Lusa, fonte dos Sapadores de Vila Nova de Gaia referiu não haver registo de feridos.Segundo a mesma fonte, pelas 14:50, estavam no local 25 operacionais, apoiados por 10 viaturas.