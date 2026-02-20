INEM não tinha ambulâncias na Margem Sul.
Cinco pessoas atropeladas na zona do Chiado. Condutor colocou-se em fuga

Das cinco vítimas, três foram transportadas para hospitais de Lisboa. Acidente registou-se na rua Nova da Trindade.
Cinco pessoas foram atropeladas na noite desta sexta-feira, 20 de fevereiro, na zona do Chiado, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

A mesma fonte revelou ainda que três das vítimas foram transportadas para o hospital, uma para o Hospital Santa Maria e duas para o Hospital São José, sem especificar o tipo de ferimentos.

As outras duas pessoas receberam assistência no local.

O atropelamento foi registado na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado e o alerta foi dado pelas 22h17.

Após a ocorrência, o condutor colocou-se em fuga, indicou a mesma fonte.

A Lusa procurou obter mais informações junto da PSP, que remeteu dados para mais tarde.

