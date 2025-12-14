Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Liraglutido está também indicado para crianças e adolescentes.
Liraglutido está também indicado para crianças e adolescentes. Arquivo
Sociedade

Cinco mil doentes com diabetes Tipo 2 aguardam medicamento que substitua o que tomam

Laboratório farmacêutico que produz e comercializa medicamente à base de liraglutido, de toma diária, informou no ano passado que o vai descontinuar a 31 de dezembro de 2025. Quem o toma sabe que há um genérico, aprovado e com autorização de mercado, para o substituir, mas estranha não haver informação sobre o assunto e receia ter de mudar de terapêutica. Infarmed diz que médicos e utentes foram informados da situação.
