Cinco dezenas de detidos em nova operação “Portugal Sempre Seguro”

A mais recente operação “Portugal Sempre Seguro”, realizada entre 5 e 7 de dezembro, terminou com 50 detenções em todo o território continental. Mais de metade destas situações está relacionada com crimes rodoviários, segundo dados divulgados pelas autoridades, em comunicado conjunto.A ação reuniu GNR, PSP, PJ, ASAE, Autoridade Tributária e Autoridade para as Condições de Trabalho, num total de 909 elementos apoiados por 317 viaturas e 15 binómios cinotécnicos. No terreno, as equipas concentraram-se na fiscalização de trânsito e de estabelecimentos, procurando prevenir ilícitos e detetar irregularidades.Foram abordadas 4 474 pessoas, 2 850 veículos e 105 estabelecimentos, entre espaços de diversão noturna e restaurantes. Além das detenções, as forças envolvidas registaram 48 crimes e 424 contraordenações, a maioria por infrações rodoviárias. Do total de pessoas fiscalizadas, 185 eram cidadãos estrangeiros, dos quais 4 por cento se encontravam em situação ilegal.As apreensões incluíram uma arma de fogo, três armas brancas e seis viaturas. De acordo com as entidades participantes, a articulação entre forças tem permitido identificar situações relevantes e reforçar a segurança pública, garantindo um controlo mais eficaz em vários pontos do país.