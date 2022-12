Cinco detidos em prisão preventiva por tráfico de 37.500 doses de cocaína

Cinco homens ficaram em prisão preventiva por serem suspeitos de crimes de tráfico de droga, tendo a Polícia Judiciária apreendido cocaína que daria para 37.500 doses individuais, foi esta segunda-feira anunciado.

A droga foi apreendida no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e "três dos indivíduos em causa eram passageiros provenientes da América Latina, procurando ocultar, no corpo, de diversas formas, a droga que transportavam. Os outros dois eram os destinatários do estupefaciente", adianta um comunicado da Polícia Judiciária (PJ).

A PJ acrescenta que as detenções ocorreram nos últimos dias, em diferentes investigações, e que se trata de um português e quatro estrangeiros com idades entre os 23 e os 43 anos.