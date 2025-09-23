Ciclone tropical Gabrielle vai passar pelos Açores e pode chegar ao continente na tarde de sábado

O ciclone tropical Gabrielle poderá chegar ao continente na tarde deste sábado, 27 de setembro, depois de passar pelo arquipélago dos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)."No caso de esta situação se verificar, este ciclone tropical irá aproximar-se da costa portuguesa na categoria de depressão pós-tropical a partir da tarde do dia 27 de setembro", diz o IPMA em comunicado divulgado esta terça-feira, 23 de setembro.O ciclone encontrava-se no oceano Atlântico "a aproximadamente 2.640 quilómetros a oés-sudoeste do Grupo Ocidental dos Açores", estando a deslocar-se para nordeste.De acordo com os dados disponibilizados pelo modelo do Centro Europeu, preveem-se períodos de chuva a partir da tarde de sábado no continente "e um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral oeste, o que originará um aumento da agitação marítima".No entanto, o IPMA acrescentou que "tendo em conta a distância geográfica e temporal a que o ciclone ainda se encontra, permanece alguma incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade", podendo originar alterações a esta previsão..Rajadas podem chegar aos 150km/hora. Ciclone Gabrielle deverá atingir Açores como "furacão categoria 1"