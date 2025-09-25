Ventos podem atingir 200km/h e ondas os 18 metros. Situação de alerta nos Açores devido ao ciclone Gabrielle

Os Açores vão declarar situação de alerta, entre as 18h00 desta quinta-feira, 25 de setembro, e as 18h00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle, anunciou o Governo Regional.“Esta situação de alerta vigora entre as 18h00 de hoje e as 18h00 de amanhã [sexta-feira]”, afirmou o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, na sede da Proteção Civil, em Angra do Heroísmo.Segundo o governante, a situação de alerta implica a “proibição de atividades junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas” e “a restrição de circulação junto à orla costeira, exceto para residentes e serviços essenciais”.Estarão também proibidas “atividades turísticas ou lúdicas, nomeadamente a realização de trilhos pedestres”, bem como “atividades desportivas, recreativas, culturais ou religiosas em espaços abertos, localizados em áreas expostas ao risco”.O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou as ilhas dos grupos Central e Ocidental em aviso vermelho, devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima..TAP e SATA alertam para eventuais constrangimentos nos voos.As companhias aéreas TAP e SATA alertaram nesta quinta-feira, 25 de setembro para eventuais constrangimentos nos voos, até sexta-feira, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores.“A operação da TAP de/para Ponta Delgada e Terceira poderá ser afetada, entre os dias 25 e 27 de setembro, por condições meteorológicas adversas provocadas pela passagem do furacão Gabrielle pela Região Autónoma dos Açores”, informa a TAP na sua página da Internet.Na mesma publicação, a companhia aérea pede aos passageiros que antes de se dirigirem para o aeroporto verifiquem o estado do voo.A companhia aérea açoriana SATA também publicou uma nota no seu ‘site’ avisando os passageiros para o impacto que o Gabrielle poderá ter na sua operação.“Devido à aproximação do furacão Gabrielle à Região Autónoma dos Açores, a operação da SATA Air Açores e Azores Airlines poderá sofrer constrangimentos entre os dias 25 e 27 de setembro”, referiu.Como medida de apoio aos passageiros, a SATA “permitirá que todos os clientes com voos marcados para os dias 25 e 26 de setembro possam alterar as suas reservas sem penalizações nem diferenças tarifárias”.A companhia aérea também recomenda que os passageiros acompanhem as atualizações no seu ‘site’ ou contactem os serviços de apoio ao cliente para mais informações.Os primeiros efeitos do ciclone tropical Gabrielle devem começar a sentir-se nos Açores a partir do final do dia, sendo esperado que atinja a região com força de furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave)..Esperadas rajadas de vento de 200km/hora e ondas que podem atingir os 18 metros.De acordo com a mais recente atualização do IPMA, "o ciclone tropical Gabrielle localizava-se a aproximadamente 940 km a oeste da ilha do Faial", deslocando-se para leste a uma velocidade de 52 km/h. O instituto de meteorologia referiu que a "trajetória do ciclone tropical Gabrielle indica que deverá agora passar muito próximo ou até mesmo sobre o Grupo Central, mantendo a força de furacão de categoria 1". Assim sendo, "prevê-se um maior agravamento das condições meteorológicas nas ilhas dos Grupos Central e Oriental do que o referido em anteriores comunicados”. Explica o IPMA que, "no Grupo Ocidental, a precipitação será forte, o vento com rajadas até 130 km/h de sul a rodar para norte, e a agitação marítima com ondas entre os 8 a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".Já no Grupo Central, poderá ocorrer chuva forte, "o vento com rajadas na ordem dos 200 km/h de sul a rodar para noroeste, e a agitação marítima com ondas entre os 8 a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".Em relação ao Grupo Oriental, "é esperada precipitação por vezes forte, o vento agora soprará com rajadas entre 100 a 120 km/h e a ondulação até 9 metros de altura significativa".As ilhas dos grupos Ocidental e Central vão estar sob diferentes avisos vermelhos devido às previsões a partir das 00:00 de sexta-feira e até às 06:00, 09:00 ou 12:00..Escolas e serviços públicos fechados em sete ilhas dos Açores durante 24 horas.O Governo dos Açores determinou o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central das 18:00 de quinta-feira até às 18:00 de sexta-feira, devido ao ciclone tropical Gabrielle.“Assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18:00 do dia 25 de setembro e até às 18:00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (…) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central”, afirmou, na quarta-feira, o líder do executivo regional, José Manuel Bolieiro..Ciclone fecha escolas e serviços públicos em sete ilhas dos Açores durante 24 horas.Eletricidade dos Açores ativou planos de contingência internos.A EDA - Eletricidade dos Açores ativou os seus planos de contingência internos, adotando um conjunto de medidas adaptadas a cada ilha, para mitigar os efeitos da passagem do ciclone tropical Gabrielle, informou esta quinta-feira fonte da empresa."Temos os nossos planos de contingência internos ativados, atendendo às circunstâncias previstas, com diversas medidas mitigadoras, implementadas de acordo com as características de cada ilha", afirmou Isabel Barata, diretora de comunicação da EDA à Lusa.Segundo Isabel Barata, as equipas da EDA "estão preparadas e em prontidão para fazerem o melhor para tentar assegurar a continuidade do abastecimento de energia elétrica e a salvaguarda dos equipamentos"."Estamos a acompanhar com atenção e com cuidado a evolução deste fenómeno para ajustar as medidas que sejam necessárias implementar", acrescentou.Ainda segundo a diretora de comunicação da EDA, no âmbito desses planos de contingência, cada ilha tem, em termos operacionais, "um conjunto de procedimentos, cuidados e meios em prontidão para o que for necessário para tentar, dentro do possível, manter o abastecimento normal da energia elétrica" no arquipélago."Os nossos planos estão ativados e vamos acompanhar a cada momento a situação, tentando também adaptar os procedimentos em função dos acontecimentos", sublinhou..Ciclone Gabrielle. 