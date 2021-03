Madeira afetada por novo apagão geral devido ao mau tempo

Parte do muro de suporte do Hospício Princesa D. Amélia, no Funchal, desabou após as fortes precipitações registadas nono sábado, no Funchal.

Um novo apagão geral está a afetar hoje a ilha da Madeira, depois do ocorrido na noite de sábado, na sequência da tempestade que atinge o arquipélago e provocou inundações e queda de muros em vários pontos da região.

A Empresa Eletricidade da Madeira está a tentar repor a energia, que falhou cerca das 07:00 da manhã, devido à trovoada e às descargas elétricas persistentes durante a madrugada, indicou à agência Lusa fonte do Governo Regional da Madeira.

A intensidade da tempestade desativou o sistema na Central Elétrica da Vitória, localizada no Funchal e provocou um apagão geral.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A mesma fonte disse que não há outras ocorrências significativas.

Mau tempo coloca Madeira em aviso laranja até às 12:00

O arquipélago está este domingo sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até às 12:00, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

Com exceção do aviso meteorológico amarelo para Porto Santo, devido a risco de trovoada até as 12:00 e de aguaceiros até às 15:00, por vezes fortes, o resto do arquipélago está hoje sob aviso laranja do IPMA até as 12:00, devido a chuva e trovoada, um nível de alerta acima do amarelo, e às 15:00 todo o arquipélago regressa a aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoada.

A costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira estiveram no sábado sob aviso vermelho, prevendo na altura o IPMA que este aviso, o mais grave na escala do instituto, se mantivesse até as 12:00 de hoje, mas desde as 6:30 de hoje o aviso desceu para laranja, até as 12:00, e a partir dessa hora e até às 21:00 desce para aviso amarelo devido aos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Aguaceiros fortes e queda granizo, acompanhados de trovoada, provocaram no sábado a necessidade de realojamento de duas famílias, num total de sete pessoas, no concelho do Funchal, "devido à falta de condições de habitabilidade de duas casas inundadas", anunciou a Câmara Municipal do Funchal em comunicado.

A rotura de uma conduta motivou também, no sábado, o encerramento de uma estrada no Funchal e o corte no fornecimento de água potável numa área da freguesia de São Gonçalo, uma das dez que compõem este concelho.

Segundo a mesma fonte, no sábado registaram-se 13 ocorrências até às 18:00, incluindo queda de pedras e inundações, além de cortes energia elétrica em diversos locais da cidade e, devido à queda de neve e por precaução, duas estradas nas zonas montanhosas foram encerradas.

O corte de energia ocorreu na sequência de uma descarga elétrica sobre a linha de transporte de 60 KV, entre a Calheta [zona oeste da ilha] e o Funchal, que provocou diversos danos e afetou o sistema na Central Térmica da Vitória, localizada na capital madeirense.

As más condições meteorológicas afetaram também a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, com dois voos oriundos do Porto a divergir para Porto Santo.

O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu um alerta à população apelando a "evitar ao máximo" circular na via pública e atenção à formação de lençóis de água e inundações.

Governo pede à população que fique em casa este domingo

A Madeira está desde sábado sob efeito de uma tempestade © ASPress/Helder Santos

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, recomendou que a população permaneça em casa este domingo, devido ao mau tempo que assola o arquipélago e provocou inundações e o apagão geral na ilha.

Miguel Albuquerque visitou o Serviço Regional de Proteção Civil, na noite de sábado, para se inteirar das operações de socorro, relacionadas na maioria com inundações, indicou a Presidência do executivo regional,

Na sua página no Facebook, o presidente do Governo da Madeira escreveu que não há danos pessoais a reportar e aconselha a população a não sair de casa.

"Peço-vos que, a manterem-se as previsões de mau tempo neste domingo, se mantenham em casa, em segurança. Por si e pelos outros", escreve o presidente do Governo regional.

[Notícia atualizada às 10:23 com o novo apagão na Madeira.]