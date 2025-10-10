Chefe do Exército a novos militares: "O futuro pertence a quem nunca se acomoda e busca sempre ser melhor"

"O futuro pertence a quem nunca se acomoda e busca sempre ser melhor", declarou o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Eduardo Mendes Ferrão, perante os 112 novos militares que entraram no Quadro Permanente (QP), na categoria de Praças.A cerimónia decorreu nesta sexta-feira, 10 de outubro, na Escola das Armas, em Mafra, e marcou o ingresso desta mais de uma centena de novos Cabos-Adjuntos — 70 das Armas e 42 dos Serviços — na estrutura permanente da Força Terrestre.. Fonte oficial do Exército assinala que, "com este ingresso, o número total de Praças do QP eleva-se a 332 militares, reforçando a capacidade operacional e a continuidade do processo de rejuvenescimento e valorização dos recursos humanos da Instituição".Na sua intervenção, o general Mendes Ferrão salientou que, num tempo em que o Exército se encontra em modernização para fazer face à atual conflitualidade, ao desenvolvimento tecnológico e aos compromissos internacionais de Portugal, a preparação destes novos militares é determinante.. "A atual conflitualidade vem acentuar a preponderância e importância das forças terrestres serem capazes de atuar cada vez mais dispersas, com maior capacidade de autonomia e com capacidade de operar sistemas cada vez mais tecnológicos", sublinhou.O CEME destacou também que a força do Exército "reside na competência técnica e na liderança exercida desde os mais baixos escalões, onde se materializam a disciplina, a eficácia e o espírito de missão que garantem o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais". . Apelou aos novos militares a continuarem "a investir na sua formação e a liderarem pelo exemplo", deixando um conselho final: " a partir de agora, recai sobre vós a responsabilidade de liderar com exemplo, de serem exigentes convosco, com os vossos camaradas e com os vossos superiores hierárquicos".. "O nosso Exército está cada vez mais moderno e tecnologicamente evoluído e o mundo em constante mutação. Exorto-vos, por isso, a continuar a investir na vossa formação, pois o futuro pertence a quem nunca se acomoda e busca sempre ser melhor", concluiu.