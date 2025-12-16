Chefe da PSP vai a julgamento por 14 crimes de violência doméstica

Um chefe da Polícia de Segurança Pública (PSP), que trabalhou numa unidade específica de violência doméstica, vai ser julgado por 14 crimes, incluindo violência doméstica agravada, ameaça e ofensa à integridade física, à mulher e aos sogros.O juiz de instrução criminal de Leiria julgou improcedente a arguição de nulidade parcial do inquérito suscitada pelo arguido e pronunciou-o “pelos factos e qualificação jurídica constantes da acusação deduzida pelo Ministério Público (MP)”, segundo a decisão instrutória datada de dia 8 e à qual a agência Lusa teve agora acesso.O chefe da PSP vai ser julgado num tribunal coletivo por um crime de violência doméstica agravado, nove crimes de ameaça agravados, três crimes de introdução em lugar vedado ao público e um crime de ofensa à integridade física, de que foram vítimas a mulher, com quem tem um filho menor, e os sogros.O arguido, de 41 anos, que trabalhava numa esquadra em Lisboa, vai continuar a aguardar o desenvolvimento do processo sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.De acordo com o despacho de acusação, a mulher foi sujeita a maus-tratos psicológicos reiterados, e a sentimentos de terror e humilhação por parte do arguido, vivendo em constante sobressalto, pois teme que aquele a mate e aos seus pais.O MP adiantou que a vítima, desde o início do relacionamento, suportou que aquele a controlasse, lhe dirigisse expressões que a humilhavam e menosprezavam, e mesmo que lhe batesse.Descrevendo, entre outras, situações em que ocorreram ameaças de morte à mulher e aos pais desta, o MP relatou que numa ocasião em que a ofendida iniciou uma gravação com o seu telemóvel para sua proteção, o arguido desferiu-lhe vários encontrões, pisou-lhe os pés e vincou as suas unhas na orelha, tendo a vítima necessitado de receber tratamento hospitalar.Ainda segundo o despacho final do MP, quando a mulher lhe dizia que os comportamentos integravam violência doméstica, o arguido referia-se a procuradoras que estavam de turno, querendo demonstrar que de nada valia fazer queixa, mantendo perante ela um sentimento de impunidade e abusando da posição profissional que tinha para a condicionar.O MP acrescentou que, devido aos comportamentos do arguido, que são reiterados e atuais, as vítimas “vivem num clima de terror”, pois receiam que aquele possa concretizar os anúncios de morte que lhes dirige.Em março, a mulher do arguido fez queixa na esquadra da PSP da Nazaré, tendo o arguido sido detido em Lisboa por elementos de Leiria desta força policial.Na ocasião, a PSP fez “a apreensão cautelar de armas que o suspeito tinha, uma arma de serviço, um bastão extensível e uma arma pessoal”.A acusação descreveu que quando elementos da PSP se deslocaram a casa do casal para recolher as armas que detinha, uma vez que se encontrava de baixa psiquiátrica, este terá recusado e voltado a ameaçar a mulher.“Mesmo que levem as armas, existem sempre as armas brancas, as facas!”, indicou o Ministério Público.“Vou-me matar, mas não vou sozinho”, acrescentou.Em setembro, a PSP informou a Lusa que, “por despacho de 20 de março de 2025, foi determinada a instauração de processo disciplinar ao referido elemento policial”, processo que está no Comando Metropolitano de Polícia de Lisboa (Cometlis) e encontra-se a aguardar decisão judicial.