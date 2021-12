Cerca de 48 mil crianças agendadas para vacinação no fim de semana

São João no Porto reativa contentores devido ao aumento de casos suspeitos

Cerca de 48 mil crianças dos nove aos 11 anos estão inscritas para a vacinação contra a covid-19 no próximo fim de semana, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Até às 19:30 de hoje, foram realizados cerca de 48 mil pedidos online para a vacinação contra a covid-19 para o próximo fim de semana, dias 18 e 19 de dezembro, uma opção que está disponível desde segunda-feira no portal de agendamento para vacinação", anunciou a DGS em comunicado.

Segundo a autoridade de saúde, esta forma de marcação da toma da vacina contra o coronavírus permite a escolha do "local e da data mais convenientes, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes".

O auto agendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 ficou disponível ao início da noite de segunda-feira, permitindo marcações de menores de 10 e 11 anos para o próximo fim de semana, tendo sido hoje alargado aos menores de nove anos.

As crianças com comorbilidades têm prioridade para serem vacinadas com a versão pediátrica da vacina da farmacêutica Pfizer, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

A DGS anunciou ainda que, desde hoje, a modalidade de "casa aberta" passou também a estar disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos.

Quase 71 mil pessoas foram vacinadas na terça-feira contra a gripe e a covid-19, mais de 51 mil das quais com a dose de reforço da imunidade contra o coronavírus, anunciou hoje a DGS.

"Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de 70 823 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe", refere o relatório diário da DGS.

De acordo com os dados da autoridade de saúde, estão agora com a vacinação primária completa contra a covid-19 um total de 8 631 832 pessoas, enquanto 2 156 094 já receberam a dose de reforço.

Do total de pessoas que tomaram o reforço vacinal, 755 274 são idosos entre os 70 e os 79 anos, 559 114 têm mais de 80 anos e 398 466 integram o grupo etário dos 65 aos 69 anos.

A DGS adianta ainda que 2 254 116 pessoas estão vacinadas contra a gripe, 15 469 da quais na terça-feira.

A modalidade de "casa aberta" passou hoje a estar disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos.

A covid-19 provocou pelo menos 5.320.431 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência AFP

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.698 pessoas e foram contabilizados 1.205.993 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em mais de 70 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

Notícia atualizada às 21:33