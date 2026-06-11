Cerca de 100 concelhos de 12 distritos do continente em perigo máximo de incêndio

Cerca de 100 concelhos de 12 distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira, 11 de junho, em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Nessa circunstância estão municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.Vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Vila Real apresentam esta sexta-feira perigo muito elevado e elevado de incêndio.O perigo de incêndio rural vai agravar-se e manter-se muito elevado pelo menos até segunda-feira.Os cálculos do IPMA para apurar o perigo de incêndio, que tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.Portugal continental vai registar temperaturas elevadas até sábado, com a máxima a variar esta quinta-feira entre os 27 e os 38º C e na sexta-feira entre os 35 e os 40º C.Para esta quinta-feira prevista uma subida "mais acentuada" da temperatura máxima, que poderá ser de cerca de 10º C em alguns locais.Ainda assim, esta sexta-feira será mais quente, com as máximas a variar entre os 35º e os 40ºC na generalidade do território.A temperatura mínima deverá também subir em todo o Portugal continental, prevendo-se que em alguns locais sejam registados valores próximos ou acima de 20ºC até à noite de sábado para domingo.