Cerca de 100 concelhos de 12 distritos do continente em perigo máximo de incêndio
FOTO: Reinaldo Rodrigues
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Cerca de 100 concelhos de 12 distritos do continente em perigo máximo de incêndio

Nessa circunstância estão municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.
David Pereira
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Cerca de 100 concelhos de 12 distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira, 11 de junho, em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nessa circunstância estão municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Vila Real apresentam esta sexta-feira perigo muito elevado e elevado de incêndio.

O perigo de incêndio rural vai agravar-se e manter-se muito elevado pelo menos até segunda-feira.

Os cálculos do IPMA para apurar o perigo de incêndio, que tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Portugal continental vai registar temperaturas elevadas até sábado, com a máxima a variar esta quinta-feira entre os 27 e os 38º C e na sexta-feira entre os 35 e os 40º C.

Para esta quinta-feira prevista uma subida "mais acentuada" da temperatura máxima, que poderá ser de cerca de 10º C em alguns locais.

Ainda assim, esta sexta-feira será mais quente, com as máximas a variar entre os 35º e os 40ºC na generalidade do território.

A temperatura mínima deverá também subir em todo o Portugal continental, prevendo-se que em alguns locais sejam registados valores próximos ou acima de 20ºC até à noite de sábado para domingo.

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