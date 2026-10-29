Centenas de polícias e guardas protestam em Lisboa por melhores salários

Centenas de polícias da PSP e guardas da GNR estiveram esta quinta-feira concentrados no Largo de Camões, em Lisboa, num protesto nacional para exigir melhores salários, revisão das carreiras e melhores condições de trabalho.

Numa organização da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), os elementos da PSP e da GNR seguiram depois para a residência do primeiro-ministro, onde está previsto a entrega de um documento com as principais revindicações.

Com bandeiras da ASPP e da APG e ao som de apitos, alguns manifestantes vestem camisolas pretas com mensagem a exigir “respeito” e para que se “cumpra” o acordo assinado com o Governo em 2024.