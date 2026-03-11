O julgamento será retomado a 17 de março e a representação por advogado em processos penais é obrigatória.
Caso Sócrates. Troca de advogados é “mais comum do que se pensa”, diz Associação Sindical dos Juízes

“Não acontece todos os dias, mas é mais comum do que se imagina”, diz ao DN Nuno Matos, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP).
