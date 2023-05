Caso Maddie. Vão ser feitas novas buscas na zona da barragem do Arade

Após 16 anos do desaparecimento de Madeleine McCann, a Polícia Judiciária vai realizar novas buscas, a pedido da polícia alemã, na zona da barragem do Arade, a 50 quilómetros da Praia da Luz, no Algarve, avança a SIC Notícias.

As diligências vão decorrer no local que terá sido frequentado pelo alemão Christian Brueckner, principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, a 3 de maio de 2007, na Praia da Luz.

De acordo com o canal de notícias, a zona da barragem do Arade está a ser delimitada e as buscas coordenadas pela PJ deverão começar esta terça-feira e contarão com a presença das autoridades inglesas.

De referir que Christian Brueckner está preso na Alemanha por cinco crimes sexuais praticados em Portugal, entre 2000 e 2017. O suspeito, no entanto, negou o seu envolvimento no caso Maddie.

Brueckner vivia a poucos quilómetros da estância balnear da Praia da Luz quando Madeleine McCann desapareceu.