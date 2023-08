Caso Ihor. Inspetores do SEF perdem recurso e têm de cumprir pena de prisão efetiva

O Tribunal Constitucional (TC) rejeitou o recurso apresentado pelos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), condenados a nove anos de prisão pela morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, pelo que deverão entregar-se às autoridades em setembro, avança o Expresso.

A decisão consta de um acórdão de julho de 2023 e, segundo o jornal, os inspetores Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva, condenados pelo crime de ofensas corporais agravadas pelo resultado morte, vão ter de cumprir pena efetiva.

De referir que os três inspetores já cumpriram, em domiciliária, três dos nove anos da pena de prisão pela morte de Ihor Homeniuk, ocorrida a 12 de março de 2020 nas instalações do SEF no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

De referir que Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja foram condenados, em dezembro de 2021, pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

De acordo com o Expresso, os inspetores do SEF deverão entregar-se quando forem notificados da decisão final do Tribunal Constitucional, o que deverá acontecer no próximo mês.

Recorde-se que o Supremo Tribunal já tinha rejeitado, em julho de 2022, o recurso dos três inspetores do SEF. Agora foi a vez do Constitucional recusar a pretensão dos três inspetores, mantendo os nove anos de pena de prisão.