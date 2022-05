Caso de Setúbal fora das competências do MAI, diz ministro

O ministro da Administração Interna disse esta quarta-feira que as matérias em causa no caso dos refugiados ucranianos em Setúbal "não estão no âmbito" das forças de segurança, sendo um assunto que está fora das suas competências.

"As matérias relativas às forças e serviços de segurança não estavam no âmbito e no núcleo da informação que tem vindo a público. Aquilo que está em causa pode ser matéria de proteção de dados, que cabe na Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou de espionagem, sendo espionagem também não é matéria das forças e serviços de segurança", disse José Luís Carneiro aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias

Numa audição no parlamento a propósito do caso do acolhimento de refugiados da guerra na Ucrânia na Câmara de Setúbal alegadamente por apoiantes do regime russo, o governante sustentou que "não compete ao ministro da Administração Interna pronunciar-se porque não é da sua competência e das suas atribuições".