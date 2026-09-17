Casal com dois filhos poupa entre 116 e 343 euros por ano. Consulte o simulador com as novas taxas de IRS

https://portugal.gov.pt/gc25/comunicacao/noticias/novas-taxas-de-irs-consulte-as-simulacoes-e-saiba-quanto-pode-poupar

As descidas afetam os primeiros seis escalões da tabela de nove escalões do IRS, sendo que as maiores descidas no imposto progressivo estão entre o 2.º e o 5.º escalões. Nestes, a descida é de 0,5% face às taxas previstas no Orçamento de Estado (OE) de 2026. Já o 1.º e 6.º escalões da tabela do IRS sofrem uma descida mais baixa, de 0,3 pontos percentuais.

Segundo o Governo, as novas taxas serão aplicáveis já aos rendimentos do ano de 2026, beneficiando mais de 2,9 milhões de agregados.

Exemplos

Entre os exemplos disponibilizados está o de um trabalhador solteiro, sem dependentes, com um rendimento de 1.500 euros brutos mensais. Com as novas taxas de IRS, poupa mais 65,32 € em 2026 - o que, acrescenta o Governo, faz com que a poupança total chegue aos 933,75 € face ao que pagava em 2023.

Um pensionista solteiro, sem dependentes, com uma pensão de 1.000 euros brutos mensais, poupa mais 12,10 € em 2026.

Já um casal de trabalhadores com dois dependentes, em que um dos titulares aufere 2.500 euros brutos mensais e o outro 1.500 euros, poupa mais 200,88 € em 2026.

Veja todos os números das novas tabelas do IRS.