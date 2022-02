Casa aberta este fim de semana de manhã para crianças entre os 5 e os 11 anos

As crianças entre os 5 e os 11 anos podem ser vacinadas este fim de semana em regime de Casa Aberta

Criança de um ano ligada a ECMO no hospital de São João

Há mais crianças internadas com covid-19 do que por causa da covid-19

Os pais que não tenham agendado a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos contra a covid-19, e que não tenham sido infetadas com covid-19 nos últimos três meses, podem levar os seus filhos este fim de semana, durante a manhã, aos postos de vacinação em regime de "Casa Aberta".

«Casa Aberta» este fim de semana, no período da manhã, para vacinação de primeiras doses a crianças com idades entre os 5 e 11 anos que não estejam agendadas e que não tenham sido infetadas com Covid-19 nos últimos três meses. #SNS #Saúde #COVID19PT #VacinaçãoCOVID19 pic.twitter.com/SepLJRCqkM - SNS_Portugal (@SNS_Portugal) February 5, 2022

Durante a tarde, no mesmo regime, continua a decorrer o processo de vacinação para utentes com idade igual ou superior a 18 anos e contra a gripe para os que tenham idade igual ou superior a 50 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A modalidade Casa Aberta está disponível para os cidadãos com 18 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário contra a COVID-19 há 150 ou mais dias, e para os utentes inoculados com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias, esclarece a Direção-Geral da Saúde.

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, tem vindo a apelar aos pais para vacinem as crianças dos cinco aos 11 anos, reforçando a confiança na vacina pediátrica.

O relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta que 8.803.159 pessoas já completaram a vacinação primária (mais 2.196 em relação a quinta-feira) e que 301.105 crianças entre os 5 e os 11 anos receberam a primeira dose contra a covid-19 (mais 17).

A dose de reforço da vacina contra a covid-19 já foi administrada a quase 5,2 milhões pessoas, das quais 65.738 na quinta-feira, refere a DGS.